混血網紅潔西卡艾維斯（Jessica Alves），因為嚮往芭比娃娃肯尼的帥氣外貌，從17歲開始就豪砸60萬英鎊（約2400萬台幣）整型，次數多達72次，因此獲得「真人肯尼」的稱號，日前她透露自己早就失身，而且過程相當痛苦，引起網友議論。

根據英國《每日郵報》報導，潔西卡艾維斯去年1月成功變性後，宣布要成為跨性別人士，但突然發現自己想當芭比，因此決定將原本名字洛卓戈艾維斯(Rodrigo Alves) 改掉重新出發，更以新身分在社群平台開設新帳號，還發文公開徵男友，不過長期施打雌激素的緣故，導致體重飆到100公斤，在做胃繞道手術減肥，已經瘦下35公斤，如今則是在成人網站販賣性感辣照賺取收入。

潔西卡艾維斯瘦身成功後，曼妙S曲線及傲人G罩杯相當吸睛，引來不少男網友示愛，更有富豪開價1.5萬英鎊（約台幣60萬元），要買下她做為女性的初夜，不過卻遭到拒絕，此外，她透露自己的初夜早就沒了，過程中不僅流血，還得靠吃止痛藥緩解疼痛，過程「非常痛苦」，不如想像中美好。

潔西卡艾維斯在紐約進行拍攝工作時，被診斷出患有性別方面障礙，治療過程中，雄性特徵漸漸衰退，才決定要成為真正的女人，並且想要談場戀愛，甚至成為一名母親，如今她也將過往身為肯尼的照片全數刪除，重新活出嚮往的芭比人生。