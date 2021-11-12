1111人力銀行昨日頒發「2021幸福企業」獎項，永慶房屋榮獲1111人力銀行「2021幸福企業」金獎，這已是永慶房屋續今年9月贏得HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」後，二度贏得幸福企業肯定！而永慶房屋於疫情期間，縱使受到疫情衝擊，仍挺身公益、援助社區和醫護人員，回饋社會的精神和實踐再獲得1111人力銀行「特別獎」榮譽。

永慶薪獎福利皆高 入職三年以上買房者超過4成

永慶房屋給予員工的高薪資是得獎的主要原因之一。除了底薪和業務獎金之外，永慶房屋發放福利獎金毫不吝嗇！永慶房屋每年提供高達250萬元的幸福成家基金供員工爭取，只要業績達標，不管是資深員工還是業務新人，都能夠贏得。永慶房屋人資部經理塗振宏表示，根據內部統計，入職滿3年以上的永慶員工，有超過4成成功買房！而對於剛入職的業務新人，永慶房屋提供新人前9個月每月5萬的收入保障，堪稱業界最優，讓新人能夠專注學習、快速上手，為自己賺取高收入！

塗振宏也補充，除薪資福利外，為了滿足員工自身職涯的規劃，永慶規劃完整且多元的職涯發展管道，從業務專業職、經營管理職、總部幕僚職，皆提供轉任機會和培訓課程，讓每位員工都可以根據自己的興趣，以及對未來職涯的想像，選擇最適合自己的道路，持續提升自己的職場競爭力。

工作與生活兼顧 用科技打造聰明工作環境

工時也是眾多求職者念茲在茲的職場條件，為了扭轉過往房仲工作的高工時，永慶房屋推出「彈性工作八小時」制度和「團隊服務」精神。「彈性工作八小時」提供經紀人彈性選擇9點、10點、或下午1點三種上班時段，自由規劃工作與休息時間，兼顧家庭與工作。而講求「團隊服務」的工作精神，讓經紀人下班或休假時，其他同事也能接手協助，讓客戶服務不間斷。

永慶房屋獨有的「永慶大聯盟」工作平台，也能幫助永慶經紀人能達到高效工作。平台除了能隨時提醒工作進度外，所有工作內容都能E化完成，省去紙本作業的冗長時間；重要資訊也可直接從平台擷取，讓遠端工作變得可能，團隊同事也能透過工作平台彼此交流重要訊息，一支手機便能聰明工作。

此外，只要完成「永慶大聯盟」上指派的工作，就可以獲得「永者幣」獎勵，這些獎勵等同於新台幣，可以於永慶房屋的線上商城中兌換商品，從電影票到小家電，無一不缺，等於變相為經紀人發放獎金。

永慶房屋本著與社區共好的精神，無償提供酒精、口罩、防疫面罩等大量防疫物資到各個鄰里和醫療院所，力挺社區和醫護。永慶房屋以具體行動回饋社區，再獲1111人力銀行頒發的「特別獎」！(圖/永慶房屋提供)

保護員工和消費者 也捐物資與社區共好

今年5月，本土疫情開始擴散，房仲產業受到嚴峻考驗，永慶房屋立刻展開防疫措施，實施分流與異地上班、遠距工作，提供經紀人面罩、酒精等防疫物資，更迅速推出全新的線上「專人導覽」服務，用影片為消費者進行服務。這些防疫措施和創新服務，不但降低員工、社區和消費者的接觸風險，更可以持續服務有購售屋需求的民眾，而員工的工作和收入，也不因疫情而影響。

身為「社區的好鄰居」，永慶房屋縱使受到疫情影響，本著回饋社區的精神，仍無償提供酒精、口罩、防疫面罩等大量防疫物資到各個鄰里。社區或醫療院所需要在戶外為民眾量測體溫、做實名紀錄，永慶房屋也免費提供防疫帳篷，讓醫護人員免於曝曬和淋雨。在本土疫情嚴峻的幾個月內，永慶房屋已經累積捐贈超過1.6萬個防疫面罩、提供300頂防疫帳篷、捐助醫院2000件隔離衣。永慶房屋以具體行動回饋社區，讓永慶房屋再獲1111人力銀行頒發的「特別獎」！

永慶房屋提供員工高薪獎金福利、完整升遷規劃、數位工作平台等完善職場環境，四度榮獲《HR Asia》的「2021亞洲最佳企業雇主獎」，是台灣房仲唯一紀錄。(圖/永慶房屋提供)

永慶版圖持續擴大 招募人才不間斷

永慶房屋從薪資獎金、工時制度、入職福利皆制定完整的規劃，也投入大量資源建置數位工作平台，打造備受員工好評的幸福職場。這也讓永慶房屋今年獲得兩項幸福企業大獎：國際知名人力資源雜誌《HR Asia》的「亞洲最佳企業雇主獎」以及1111人力銀行的「2021幸福企業」金獎，職場環境與工作福利備受國內外眾多專業評審的肯定。塗振宏說明：「永慶房屋相信，有幸福的員工，才有滿意的客戶。永慶房屋會持續傾聽員工回饋，讓工作環境隨時都能回應員工的需求。」

幸福的員工服務出滿意的客戶，讓永慶房屋的事業版圖持續擴大，今年更新展14間店，服務更多消費者。塗振宏表示，永慶房產集團將開出多樣職缺，預計2022年上半年招募3000名新血，職位從經紀人、服務專員、總部內勤等皆有，歡迎各方好手挑戰高薪人生。