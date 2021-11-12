美國總統拜登周四簽署《安全設備法》（Secure Equipment Act），將限制華為、中興通訊等被美國政府認定具國安威脅的中資公司取得銷售設備的新許可證。

這項獲得美國國會參眾兩院通過的新法案，要求聯邦通訊委員會（FCC）對於被列入國安黑名單的企業，不得審理或核發新的設備銷售許可，以確保華為和中興等北京政府支持的公司，其設備不會滲入美國的電信網路。

美國FCC在2020年制定新規則，要求國內電信業者拆除和撤換「威脅國安之設備和服務清單」上的企業產品，但這項規定僅限定使用聯邦資金採購的設備，拜登簽署的新法即旨在堵住這個漏洞。

今年3月把5家中國通訊設備供應商列入國安黑名單，分別為華為、中興、海能達通信、海康威視及大華技術。

此時正值拜登和中國領導人習近平即將舉行線上高峰會之際，美國這項新法令是否進一步升高兩國之間的緊張關係尚待觀察。外媒報導，拜習會料將在下周一（11月15日）舉辦。