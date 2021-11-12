第3季國內疫情趨緩，房市遞延買氣湧現，信義房屋(9940)擺脫第二季的疫情衝擊，預售屋及中古屋協助客戶成交的表現均有所成長，推升第3季營收及獲利同步成長，每股盈餘0.98元，前3季每股盈餘達2.27元。

信義房屋表示，因第二季的疫情急遽升溫而受到壓抑的買氣，也隨著疫情趨緩而解封與釋放。信義房屋在此波疫情之前也積極布局，除了啟動數位轉型計畫以及持續升級分店及案場防疫措施與設備外，更發展出線上賞屋、線上直播帶看及線上簽約等零接觸接待服務流程，及時在第三季服務轉型以方便客戶購售屋，因而不論代銷來人或仲介帶看量皆顯著增加。

國際貨幣基金(IMF)發布的10月世界展望報告中表示台灣2022年的經濟成長率預估為3.3%，展望2022年，若台灣景氣穩健，低利環境仍將使房市交易量維持一定水準；另一方面，由於目前房市熱絡，全台六都房價均有明顯的漲幅，在政府可能擔心高房價成為社會問題，是否會出現更有力道的政策以促使房市降溫，仍不得而知，加上美國QE縮表計劃亦可能牽動全球的利率市場，整體國內房市發展有待持續密切觀察。

信義房屋第3季營收新台幣53.69億元、營業利益8.88億元，分別較去年同期成長47.24%及24.64%，而歸屬本公司業主稅後淨利為7.25億元，同比成長30.29%，每股盈餘為0.98元。前三季合併營收則達到130.92億元、營業利益20.84億元，分別較去年同期成長46.45%及60.89%，歸屬本公司稅後淨利16.76億元，同比成長78.70%，每股盈餘2.27元。