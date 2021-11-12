大陸央媒《證券日報》12日報導，「雙11」決戰已經鳴金收兵。各大電商平台、品牌商家的戰績將陸續出爐，極有可能再創新高。不過，歷經多年的「第1分鐘以X元打破紀錄」「第1小時以X元打破紀錄」「第N小時打破去年全天紀錄」等時間軸戰報，公眾對再創新高早已審美疲勞，僅剩的興趣也只有猜猜新高還能有多高。

報導表示，「雙11」自2009年誕生至今已13年了。在自然界，這個年齡的貓狗都算高齡了；在電商界，天貓京東的「貓狗之戰」也面臨著「尚能戰否」的質疑。多年來，「雙11」的「成交額崇拜」在獲得無數曝光的同時，也一步步走向自嗨和高處不勝寒的窘境：一方面每年都要創出「數」驚四座的新紀錄；另一方面又為下一年打破紀錄創造更大難度。但問題在於，想在模式上再有突破性創新，談何容易？

報導指出，對平台而言，最簡單的辦法就是調整統計口徑。對用戶而言，感覺「雙11」越來越長；對業界而言，則是成交額越來越難以分析對比，不僅平台間橫向沒法比，就是同一平台縱向也越來越難比。今年「雙11」，時間軸戰報更是進一步淡化。顯然，平台在加速給自己「解套」。

報導稱，事實上，「成交額崇拜」不僅在數字增長上難以為繼，對於很多亂象也難逃干係。

10月25日，工信部召開行政指導會，要求電商平台立即全面自查自糾零售、金融等相關產品的短信行銷行為，不得未經消費者同意或請求擅自發送行銷短信。

11月6日，市場監管總局下發《關於規範「雙十一」網路促銷經營活動的工作提示》，禁止採取先提價後打折、虛構原價、不履行價格承諾等違法方式開展促銷；不得通過排除、限制競爭及妨礙、破壞其他經營者合法提供的網路產品或者服務等開展促銷；防止虛假交易、刷單炒信、虛假評價等不正當競爭違法行為發生。

報導分析，可以說，擅發行銷短信、虛購原價、二選一、刷單炒信、虛假評價等，都是成交額壓力導致的平台、商家動作變形，甚至違法違規，骨子裡都是「成交額崇拜」在作祟。

報導強調，2017年中共十九大報告指出，大陸社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。不再是人民日益增長的物質文化需要同落後的社會生產之間的矛盾。至今已經4年，平台與商家不宜再以低價為賣點，繼續圍繞曾經的主要矛盾，誘導用戶一次囤上一年用量的衛生紙、洗滌液、化妝品……這種低水準的刺激消費，不符合高品質發展的要義，成交額再高也無非是「寅吃更多的卯糧」。最終，平台急於求成、商家迫於無奈、用戶困於算計、快遞疲於奔命，過節變成了「過劫」。

報導建議，在新發展理念指引下，「雙11」不應再把成交額奉為圭臬，而應加快從行銷導向切換到科技導向。希望有一天，「雙11」能從流量大戰、銷量大戰變為「含科量」大戰，成為平台和商家展示一年來「創新、協調、綠色、開放、共用」成果的節日。