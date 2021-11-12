行政院核定新任調查局長王俊力人事案，確定將於15日交接上任，而桃園地檢署檢察長遺缺，則由最高檢察署檢察官陳維練代理，至於現任調查局長呂文忠，則將調任最高檢擔任主任檢察官，2人也會在15日同步到任新職。

陳維練今年才因高檢署襄閱主任檢察官任期屆滿，榮升最高檢檢察官，才到任2個多月，又即將赴桃檢代理檢察長一職。法務部長蔡清祥說，陳除了二審襄閱等經歷，也擔任過司法官學院主任祕書，帶過不少年輕司法官，本身也待過桃檢，相信很快能夠融入。

蔡清祥並指，經綜合考量後，決定以代理方式暫補桃檢檢察長的遺缺，因代理不用經過檢審會，盡可能讓業務無縫接軌，不要有空窗期；陳維練以他在二審擔任襄閱的經驗，很熟悉基層業務，盼他把督導理念帶下去，讓桃檢能夠正常運作。

蔡清祥並說，調查局的重要性不言可喻，不是單純只有偵查犯罪，呂文忠經過這3年多以來的經驗及視野，以及他的過往經歷，到最高檢擔任主任檢察官，位階相當。