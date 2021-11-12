好消息！遭瑪莎惡少重毆男大生恢復意識「叫名字有反應」 10:462021/11/12 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺表示，今天上午8時許巡房時，宋姓男大生已恢復意識。（張妍溱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遭瑪莎拉蒂張嫌等3人圍毆成重傷的宋姓男大生，12日傷勢逐漸好轉，台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺表示，今天上午8時許巡房時，宋姓男大生已恢復意識，叫他名字已有回應，手腳也又反應，經電腦斷層掃描，腦部也沒有水腫出血狀況，預計2、3天後即可拔管，下周可望轉入普通病房。 獨》起底瑪莎惡少 人稱「破許哥」混幫派 搞簽賭兼放高利貸 瑪莎惡少害慘父母！百桂食品工廠疑遭檢舉違建 縣府：未收到 #男大生 #宋姓 #拔管 #意識 #有反應 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恐怖假富少闖民宅性侵母女 17年8人受害小模姐妹也不放過 08:592021/11/12 社會 戰火燒到全聯！千人要求下架百桂產品 各大通路回應了 00:352021/11/12 生活 中共百年決議 對台力求穩定 04:102021/11/12 時論廣場 瑪莎拉蒂父代子道歉 聲明稿這3字激怒他：根本只想賺錢 09:292021/11/12 社會 「爸媽下跪這戲可免了」律師怒：單親非孩子變這樣原因 09:302021/11/12 社會 早知老爸會外洩親筆信 梅根甜喊「爹地」都裝的 00:042021/11/12 國際 半導體撐腰 台股明年多頭續航 04:102021/11/12 投資理財 男大生遭痛毆昏迷！惡少稱自己沒動手 律師25字狠酸 09:552021/11/12 生活 我身邊的大陸人》嘴硬不信邪的「老鐵」 06:592021/11/12 兩岸徵文 百桂開月薪24K 網友酸爆！今職缺悄悄下架 08:412021/11/12 生活 「病識感」助思覺失調科技男翻身 月薪逾十萬 08:432021/11/12 健康 陳時中影片流出她怪「傳播妹被中共滲透」 男網友們嚇壞了 08:322021/11/12 政治 鄉親都說他好 因為也怕被打 04:102021/11/12 社會新聞 社會熱門新聞 獨》起底瑪莎惡少 人稱「破許哥」混幫派 搞簽賭兼放高利貸 - 社會 好消息！遭瑪莎惡少重毆男大生恢復意識「叫名字有反應」 - 社會 「卡神」楊蕙如栽了！指揮網軍辱駐日辦事處遭判6月 - 社會 瑪莎拉蒂父代子道歉 聲明稿這3字激怒他：根本只想賺錢 - 社會 捲入「王立強」共諜案 中國創新投資主席向心夫婦不起訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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