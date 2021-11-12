遭瑪莎拉蒂張嫌等3人圍毆成重傷的宋姓男大生，12日傷勢逐漸好轉，台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺表示，今天上午8時許巡房時，宋姓男大生已恢復意識，叫他名字已有回應，手腳也又反應，經電腦斷層掃描，腦部也沒有水腫出血狀況，預計2、3天後即可拔管，下周可望轉入普通病房。