上月20日，新北市聖心女中141名師生疑因用完餐後腹瀉送醫，新北市衛生局獲報後即派員對伙食承包商進行稽查，並抽驗留樣檢體，今抽驗結果出爐，新北市衛生局表示，檢體驗出仙人掌桿菌超標9倍，衛生局將裁罰供應商30萬元罰鍰。

衛生局表示，10月21日接獲通報即派員稽查並抽驗可疑餐食，其中晚餐留樣便當內含白飯、宮保雞丁、冬粉、油豆腐及青菜，檢出仙人掌桿菌900 CFU／g（標準為100 CFU／g）與規定不符，涉違反食安法規定，將裁罰該供應商30萬元罰鍰。