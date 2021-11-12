伺服器主板大廠美超微（Supermicro）為企業級運算、儲存、網路解決方案和綠色運算技術等領域的全球領導者，宣佈擴大最廣泛的人工智慧（AI）GPU伺服器產品組合，此系列整合了最新的NVIDIA Ampere系列GPU，包括NVIDIA A100、A30和A2。

Supermicro最新的NVIDIA認證系統提供比前幾代產品高十倍的AI推理效能，確保支援AI的應用程式，例如影像分類、物體偵測、強化學習、推薦、自然語言處理（NLP）、自動語音辨識（ASR），能大幅降低成本，更快得到深入見解。除了推理，Supermicro高效能的A100 HGX 8-GPU和4-GPU伺服器相比於前幾代系統，在大數據分析方面的AI訓練速度提高了三倍，效能提高了八倍。

Supermicro總裁暨執行長梁見後（Charles Liang）表示，Supermicro持續引領GPU市場，擁有最廣泛的系統組合，針對從邊緣到雲端的任何工作負載最佳化。我們的雲端遊戲全面性解決方案在一個2U的2節點系統中提供多達12個單寬度GPU，可實現卓越的密度和效率。此外，Supermicro亦推出全新的通用GPU平台，將所有主要的CPU、GPU，以及結構和散熱解決方案整合在一起。

Supermicro E-403伺服器為分散式AI推理應用的理想選擇，適合用在交通控制和辦公大樓環境條件等。Supermicro Hyper-E邊緣伺服器每個系統有多達三個A100 GPU，能為邊緣應用帶來前所未有的推理能力。Supermicro現在提供完整的IT解決方案，可加速工程和設計專業人員之間的協作，解決方案中包含了NVIDIA認證的伺服器、儲存裝置、網路交換器，和用於專業級視覺化和協作的NVIDIA Enterprise Omniverse軟體。

NVIDIA加速運算部總經理暨副總裁Ian Buck表示，Supermicro廣泛的NVIDIA認證系統由採用NVIDIA Ampere架構的完整GPU產品組合提供支援。Supermicro的客戶可從中獲得卓越效能，應用於各種類型的現代化AI工作流程，包括從邊緣的推理，到雲端的高效能運算，還有兩者之間的一切應用。

率先上市的是Supermicro效能強大的資料中心2U和4U GPU（Redstone、Delta）系統，支援全新的Quantum-2 InfiniBand產品系列和BlueField DPU。NVIDIA Quantum-2 InfiniBand解決方案包括高頻寬、超低延遲轉接器、交換器和電纜，以及能為資料中心帶來最高效能的完整軟體，整個Supermicro產品系列都將搭載這些軟體。

與上一代InfiniBand通訊轉接器和交換器相比，採用Quantum-2 InfiniBand的系統提供400 Gb/s 的傳輸速率、每連接埠高2倍的頻寬、更高的交換器密度，和每交換器高32倍的AI加速，且能同時支援Intel或AMD處理器。

隨著混合式工作環境成為常態，產業需要新技術來確保人力的技術平等。NVIDIA的Omniverse Enterprise和Supermicro GPU伺服器的組合，將徹底顛覆複雜的3D工作流程，讓各種創新產品能無限迭代，同時加快產品的上市時間。此外，NVIDIA的Omniverse Enterprise，以及用於將AI整合到其企業工作流程中的AI Enterprise on VMware已針對Supermicro的NVIDIA認證系統進行了最佳化和測試，即使地理位置分散的團隊也能無縫協作。