時序進入秋冬，有些人的皮膚就開始覺得乾癢。尤其天氣越冷，癢的機會就越增加。仔細觀察搔癢的部位，一開始沒有明顯的紅疹或斑點，皮膚看起來有點乾燥，甚至有些白屑。這就是所謂的「冬季癢」，或叫做缺脂性皮膚炎。

這是因為氣溫下降，表皮的汗腺以及血管收縮，導致皮脂分泌不足，造成皮膚裡面的水分容易蒸發，皮膚沒辦法保持滋潤，乾燥的皮膚較緊繃並且容易產生癢的感覺。

如果原本就有乾性膚質或者慢性濕疹的患者，遇到天氣乾冷，就更容易引發皮膚搔癢。冬季癢雖不是很嚴重的皮膚發炎，但發作起來癢得很厲害，若是在睡夢中，經常不慎就造成多數抓傷。

●照顧冬季癢的皮膚 沐浴水溫很重要

首先，洗澡的水溫不宜過熱。有些人喜歡用偏熱的熱水去燙會癢的皮膚，燙起來會減少癢的感覺，十分過癮。但是偏熱的水會更容易把皮脂帶走，讓原本就乾的皮膚更加乾燥，會讓症狀變得更嚴重。

其次，要減少清潔劑的使用量。不論是肥皂或者沐浴乳都是清潔劑，它會把皮膚的油脂清除掉，所以如果沒有太多髒污或油膩的情形，盡可能不要用清潔劑，只要用溫水沖洗即可。

還有，冬季癢並不是因為接觸汙物刺激造成，所以洗澡的時候不要刻意用力刷洗或搓揉，這樣會導致症狀加重。

●保濕最護膚 乳液塗太厚是反效果

照顧乾燥的皮膚，一定要適度使用乳液或乳霜幫助皮膚保水。

使用的時候薄薄塗上一層就好，記得不要塗抹太厚堵塞毛孔，遇到氣溫偏高或者運動時需要排汗又會產生刺刺癢癢的感覺。

中藥的紫雲膏對於潤膚止癢有不錯的功效，有此困擾的朋友可向中醫師詢問。

※本文作者為一心中醫診所廖宏哲中醫師。