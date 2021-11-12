FREDDERICK EDMUND VANVLEET SR. pic.twitter.com/zR913Sdz8v — Toronto Raptors (@Raptors) November 12, 2021

儘管先前感染新冠肺炎的主力大前鋒托必亞斯哈里斯，相隔12天、缺席6場之後，12日宣告痊癒歸隊就摘19分、7助攻與7籃板，七六人仍在讀秒階段遭到崔特、范維利特各1顆三分球狙擊，最後以109比115慘遭暴龍逆轉擊潰，無奈吞下最近的3連敗。

打到最後關頭，七六人拉出9比0小高潮，最後1分44秒反以109比107超前，沒想到接下來七六人進攻當機，暴龍先靠崔特投進超前三分球，接著范維利特也在最後24.8秒投進三分球，阿奴諾比兩罰俱中，暴龍打出8比0收尾攻勢贏球。

在羅瑞跳槽熱火後，范維利特本季表現越來越出色，今天投22中11，含三分球投11中6，貢獻全隊最高32分，外加7助攻、6籃板，崔特與阿奴諾比各有20分，布契17分，史考特巴恩斯13分、9籃板，才剛傷癒復出的席亞卡今天輪休。

就算托必亞斯哈里斯痊癒歸隊，七六人目前仍有恩比德、艾塞亞喬、塞布爾等觸發聯盟健康與安全協議的球員無法上場，加上班西蒙斯繼續裝「心病」不肯回歸，七六人可用之兵越來越少，今天以馬克塞33分最高，塞斯柯瑞15分，米爾頓12分。