隨著國內疫情趨緩，加上疫苗施打普及率逐步提升，餐飲消費爆發力明顯高漲。築間餐飲集團指出，2021年最後兩個月，預計全台再展至少8家分店，年底前更要插旗台北西門町，搶占年輕消費市場！築間在全台大展店的同時，也宣布強力募集餐飲人才至少1000人以上！

築間餐飲集團旗下「築間幸福鍋物」「燒肉Smile」，搶占台中市南區高工商圈！築間表示，一次開設兩個品牌，除看好高工商圈消費市場及能力外，還可以讓消費者同時有兩個品牌可以選擇的便利性。

繼「築間幸福鍋物」台中高工店開幕後，「燒肉Smile台中高工店」今（12）日正式開幕營運。為歡慶開幕規劃全台同歡慶活動，凡於12日當日於全台9家分店店內點用套餐即可參加抽獎一次，有機會獲得「帝王蟹乙份」、「牛肋條乙份」、「草蝦乙份」及「軟絲乙份等獎項，數量有限，送完為止。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，疫情稍輕緩、8月份逐步放寬開放內用後，加上五倍券加乘效益下，旗下六大品牌10月份業績激增70%。

築間不畏疫情迅速展店，8月份的新北永和頂溪捷運站商圈，一次包下一整層連開3個品牌3家店；9月份的台中逢甲、彰化市、台北市北投區及高雄楠梓區4個品牌5家店；10月份的有之和牛基隆廟口店，11月份的2個品牌要開5家店。

築間餐飲集團截至11月12日，集團全品牌達94家門店，2021年底將達100家分店目標，營業額上看30億元。築間在積極擴展事業版圖的同時，內部也進行公司組織調整以符合上市之要求，將目標瞄準資本市場邁進！

隨著展店速度加快，築間餐飲集團強力募集餐飲人才至少1000人以上。不僅祭出基本起薪高達3萬元，更開出多項管理職缺，包含加盟輔導、教育訓練、主管特助、人資專員、資訊工程、採購專員等相關職缺；其中更有多數職缺薪資高達4萬元以上，儲備幹部還有機會高達4.3萬元。