中橫公路「武嶺」是台灣公路海拔最高點，亦是許多人最想挑戰的旅遊路線和景點，隨著電動車時代來臨，近年成為電動機車、電動汽車車主的挑戰目標，亦成為廠家展現商品性能、服務網絡的角力舞台。Gogoro Network近日於清境風景區內的7-11見晴園門市完成架設GoStation，提供騎上武嶺最後24.3公里、垂直爬升1667公尺所需的能源補給，本報搶先體驗來回全程逾百公里電動機車遠征武嶺。

對於Powered By Gogoro Network（PBGN）全台超過40萬車主來說，目前位於南投埔里鎮的中油埔里中山路GoStation電池交換站算是距離武嶺最近的站點之一，但仍有56.2公里、垂直海拔爬升2862公尺的距離。隨著今年中油標案於南投仁愛鄉聖本篤加油站增設GoStation之後，前往武嶺的騎行距離將縮短至40公里、垂直爬升高度降2611公尺。為了推進前往武嶺的最後一哩路，Gogoro Network與7-11再於清境風景區內的見晴園門市架設另一站GoStation，提供騎上武嶺最後24.3公里、垂直爬升1667公尺所需的能源補給。

這次遠征武嶺的車款包含Gogoro 1、Gogoro 3、Gogoro VIVA MIX及S Performance等總計約20台車款，記者騎乘的試駕車最新發表的Gogoro VIVA MIX SUPERFAST，整個騎乘路線自南投埔里鎮的台一生態休閒農場出發，至7-11見晴園（換滿電電池），中途暫停昆陽再往武嶺停車場，續往合歡山瞭望台，再折返7-11見晴園（換滿電電池），回程經中油聖本篤加油站、中油台一加油站再回台一生態休閒農場。出發前，試乘車里程為7755公里，回到終點為8874公里，全程111.9公里。

自台一生態休閒農場出發後，車隊先於7-11見晴園店站更換滿電電池，當時系統預估可行駛里程80.4公里，騎至武嶺停車場（25.6 公里）時，電池系統預估可行程里程29.5公里，可見上山路途耗電量明顯較平路大，之後返7-11見晴園店站時，全程58.3公里，電池還有31%電力、系統預估可行駛里程仍有22.1公里，可見中途因下山電力回收效能表現不錯，對這趟跳戰里程帶來更多信心。

記者截稿前，Gogoro Networ官方發布的資料顯示，目前在全台已部署7381座GoStation電池交換機台，分佈在超商、超市、加油站、停車場等2143個站點，提供超過8萬6800個智慧電池槽位供用戶交換。

為了滿足PBGN聯盟車款銷售快速成長的需求，GoStation電池交換站朝廣度、深度及密度三管齊下的策略佈建，Gogoro Network同時積極參與政府智慧電動機車能源補充設施普及計畫，並已取得中油110年度電池交換站標案的全數站點，共194站，預計今年底完工。

Gogoro Network於7-11於清境風景區內的見晴園門市架設的GoStation。（陳大任攝）