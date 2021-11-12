晶片製造商恩智浦周四表示，相信公司到2024年銷售將達到150億美元，其中大部分的擴張來自於連網的電動車。

恩智浦的營收有一半來自汽車業的貢獻。該荷蘭公司預計今年營收將達110億美元。執行長Kurt Sievers表示，公司打算將重點放在一些關鍵領域，在這些領域會有更多晶片是用在汽車上，且恩智浦也相信能佔領市場份額至少是對手的兩倍。

其中一個領域是雷達感測器，它們越來越多地被投入到汽車使用，放在安全系統上，在發生碰撞前能自動煞車。恩智浦在該領域有44%市場占比，目前銷售額為6億美元。Stevers認為到2024年雷達晶片的銷售可能到10億美元。

但對恩智浦來說，最有利可圖的可能是幫助連網車連上網路的晶片，連網車可以藉此進行軟體更新，以解鎖和釋放汽車製造商對客戶收費的功能或服務。特斯拉(Tesla)率先採用了這種商業模式，汽車業也正尋求更廣泛地採用這種模式。

恩智浦也製造網域控制器，可以將軟體更新分配到汽車的各個子系統。恩智浦在此類晶片上與邁威爾(Marvell Technology)相競爭，而執行長相信恩智浦能領先市場份額。