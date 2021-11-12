聯合國氣候峰會COP26預定在12日落幕，此時也傳出，韓國起亞將從2035年開始，歐洲市場只販售電動車(EV)。到了2040年，這家韓國第2大車商，也會在全球主要各地只賣EV，藉此希望傳統燃油車輛能慢慢退場。

據悉，起亞有個碳中和長期戰略目標，計畫到2045年時，可望將碳排放量大減至只有2019年的3%而已。同時，也努力將整個事業體的營運流程，包括生產與物流等，都符合淨零排放標準。

以維持生產製造資源不變為前提，起亞希望可逐步利用環保再生能源，取代較具汙染性的傳統燃料。2030時，起亞海外車廠先落實，到了2040年時，韓國的部分再來完成。所以，起亞將在自己的地盤韓國、美國、中國大陸以及印度車廠，廣建太陽能發電系統。

至於產品線方面，起亞計劃到2025年時，能推出11款EV，其中包括7款是出於集團內獨有的E-GMP電動車製造平台之手。屆時，希望能拿下全球EV市場6.6%市占率，以及全年EV總銷售量估達50萬輛。

起亞目前電動車全世界占有比重，未有詳細資料可循，但在2019年時，EV僅僅占起亞總銷售量的1%而已。