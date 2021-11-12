公牛隊本季陣容迎來大改變，打造出武切維奇(Nikola Vucevic)、拉文(Zach LaVine)、迪羅薩(DeMar DeRozan)、朗佐鮑爾(Lonzo Ball)、卡魯索(Alex Caruso)的全新陣容，至今也拿下8勝3敗的好成績，不過稍早傳來壞消息，陣中內線大將武切維奇確診新冠肺炎，必須因此休戰至少10天，對球隊內線陣容造成影響。

Sources: Bulls center Nikola Vucevic tested positive for coronavirus and will miss at least 10 days due to health and safety protocols. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 11, 2021

根據知名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，武切維奇因在新冠肺炎檢測呈陽性，觸發了聯盟健康安全協議，至少要休戰10天，公牛本季打造新陣容迎來好戰績，正是乘勝追擊好機會，但這時卻傳出此消息，武切維奇平均得分雖然下降，但對公牛內線仍然重要。

本季武切維奇為公牛出戰11場全是先發，場均出戰34.2分鐘，平均能拿13.6分10.9籃板4.3助攻1.2抄截，投籃命中率39.5%、外線命中率26.7%、罰球命中率73.7%，三項數據都低於生涯平均，不過在助攻及抄截上暫時都是生涯新高，看來他花了更多時間與隊友配合及防守。

武切維奇除生涯首年在76人、2016在魔術賽季，幾乎都保持55場以上出賽，而且只要出賽大都以先發姿態上場，2012年從76人轉到魔術慢慢蛻變成球隊主力，場均數據逐年上升，2018年80場出賽有20.8分12籃板表現，去年在魔術時更有平均24.5分11.8籃板，季中到公牛仍保持身手。

本季因迪羅薩、朗佐鮑爾、卡魯索到來，加上拉文更強勢，他不用再追求高得分，但命中率確實有待改善，而目前公牛季初失去派崔克威廉斯(Patrick Williams)，他因左手腕脫臼報銷，好在新隊員都有補上，迪羅薩場均有26分、拉文25.9，至於中鋒部份目前可能要由布萊德利(Tony Bradley)暫代。