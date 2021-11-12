瑪莎拉蒂3惡少因為行車糾紛，將一名男大生打到重傷，隨後3人身分也遭起底，其中一名陳姓嫌犯是飲水機店的小開。對此，衛生福利部恆春旅遊醫院麻醉專科醫師邱豑慶昨發文表示，自己曾經買過他們家的東西，但後來的售後體驗不佳，並分享與之交戰的過程吐槽說「還好當年老闆只是要我自己拿剪刀，不是拿球棒。」貼文引發網友熱議。

麻醉專科醫師邱豑慶昨在臉書粉專《麻的罰跪-妻易毆邱醫師》上發文表示，之前在彰化基督教醫院工作的時候，為了結婚就花了300多萬買了人生第一間房子，位置就在彰化南瑤宮的正後方，兩個孩子都在這出生，後來因為要搬回南部才賣掉。

邱豑慶指出，準備搬回屏東前，當然要處理所有的家具與家電，冷氣要收冷媒拆機、洗碗機要拆機，能自己處理的，他都儘量弄完了。而檯面上的冰溫熱飲水機的，因為當初安裝的師傅太奇葩，將電源插頭拉到廚下，與逆滲透的插頭弄在一起，讓他實在無法自己動手拆下來，無奈之下，只得求助原本的廠商幫忙。

邱豑慶感嘆地說，沒想到老闆卻堅持不派師傅來幫他拆，即便他表明會付工資，對方告訴他拿剪刀把電源線剪斷就好，因為他們的師傅都忙著要裝飲水機，這種小工作他們不接。後來他只能乖乖聽話關掉總電源，拿鉗子把電源線夾斷，然後默默的記下這間店，告訴自己「你自己貪小便宜選的，下次選大品牌。」

邱豑慶透露，如今他也搬回南部7年了，那台飲水機到現在都還躺在家中的儲藏室，因為看到被剪斷的電源線，他其實也不敢再接回去使用了。「每次看到那台飲水機，就只能告誡自己，以後就算手頭再緊，預算再有限，也不要找這種二三線品牌了，乖乖去買比較重視商譽的大廠牌，不是很好嗎？」

邱豑慶也說「不知道有沒有人聽過這間飲水機的廠商？真巧，我記得叫年盈淨水。還好當年老闆只是要我自己拿剪刀，不是拿球棒。」

貼文吸引將近9千名網友朝聖，「這個往事告訴我：這輩子誰都可以惹，就是不要惹到你，要不然還真的是記一輩子」、「原來飲水機擺到今天是為了這篇文章啊」、「高級酸！請收我膝蓋」、「剛查了一下，原來是棒球用品店」、「淨水器廠商今年重磅推出開顱服務，你真的不再重新考慮看看嗎？」