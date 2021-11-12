大學情侶愛愛遭偷錄音，報警後竟發現是同校學長所為。(翻攝畫面)

屏東某大學學生偷錄同層情侶愛愛呻吟聲音，半年後更放上社群媒體，並留言指出，「一開門就聽到整條走廊叫得到處都是」、「50秒時男的射了」，這對情侶氣得報警，警方受理後朝妨害風化、妨害秘密罪偵辦。

這對情侶是大學班對，2人於校外學生宿舍租房，今年5月，男方滑手機時意外發現社群媒體上有1段男女做愛時的音檔，加上宿舍房門號，底下不少網友留言討論，但男生仔細一聽才發現，自己竟然成為主角，才驚覺遭偷錄音。

男方報警後，警方循線找到po文的廖姓學長，雙方在事發後都已搬離租屋處，女方更因此出現適應障礙及憂鬱情緒。且雙方和解未果，最終訴諸法律行動，

警方表示，接獲報案後已請相關當事人完成筆錄，全案將依違反妨害秘密及妨害風化罪嫌偵辦，校方則找來男同學並送校方性平會，同時告誡他不應再出現類似行為。

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