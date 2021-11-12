後疫情餐飲需求爆發，人力缺口擴大，全家便利商店旗下全家國際餐飲集團（全餐）加入搶人大作戰，因應加速展店需求，旗下日本定食類連鎖餐廳「大戶屋」與韓國最大連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」，共釋出600名職缺，包括正職員工及儲備幹部，廣徵各路餐飲好手前來挑戰百萬年薪。

全餐表示，正職員工經初步培訓後之起薪達32000元，儲備幹部月薪更可達52000元並享有海外參訪機會。在職期間除提供專業的職能培訓、透明的考核與升遷管道外，並已連續3年提供超過15個月年薪，並將於11月23日舉辦線上聯合招募說明會，並將於11月底至12月初，在台北、桃園、新竹、台中、高雄等地區啟動5場面試。

根據主計總處統計，受到國內疫情影響，今年5月受雇員工比4月減少5.2萬人，其中餐飲業受衝擊最大，不僅如此，根據9月勞動部最新無薪假統計，各業中以住宿餐飲增加最多，實施無薪假人數再度突破萬人。

隨著疫情趨緩，餐飲市場發展遠景可期，「全餐」旗下日常食類型餐飲，於2006年起在台發展之日本定食類連鎖餐廳第一品牌「大戶屋」，店數已達43家；以及搶攻聚餐類型餐飲，於2019年與韓國最大連鎖炸雞品牌策略聯盟之「bb.q CHICKEN」，於今年疫情環境下仍積極展店達12家，預計至年底整體店數規模將達60店。2022年除既有品牌外，也將持續拓展新品牌，目標雙位數展店。

全餐旗下日本定食類連鎖餐廳「大戶屋」與韓國最大連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」，因應外食餐飲市場回溫與積極展店需求，計畫於11月展開聯合徵才行動，目標徵才600人。「全餐」向來以員工的福利為第一優先，疫情期間不但堅持不裁員、不減薪、不放無薪假，更連續三年年薪超過15個月；此外，新進員工起薪都在3萬以上，除安排專業的員工職能培訓外，通過各項評核還可領取每月2000元的職能津貼，為了鼓勵員工考取廚師證，也設置廚師證獎勵津貼制度，其他各項獎金包含激勵獎金、考績獎金、年終獎金、員工酬勞等福利。

而且全餐相當重視員工的教育訓練，表現優異有機會成為儲備店長者，可進入母集團全家便利商店企業大學的『餐飲學院』進行為期2年的培訓，相關學費、住宿及交通費皆由全餐全額負擔，此『餐飲學院』的師資特聘自全國餐飲最高學府國立高雄餐旅大學，將理論與實務融合，以培養技能與管理兼備的餐飲人才；全餐除薪資優渥、訓練體制完備及晉升制度透明之外，晉升至店長，還有機會前往日本大戶屋、韓國bb.q CHICKEN海外朝聖參訪，並挑戰百萬年薪。