「今年晶圓代工四家企業合力大賺1814.24億元，這是史上最好的一年！」財信傳媒董事長謝金河表示，台積電創辦人張忠謀日前在玉山科技協會演講，不斷強調台灣晶圓代工在台生產的卓越性，如今從第三季季報揭露可看出端倪。老謝直言，在台灣的優勢仍在擴大中，最近中芯國際人事又大風吹，前台積電營運長「蔣爸」蔣尚義又求去，更令人感傷！

謝金河在臉書發文指出，今年台灣晶圓代工產值可達945億美元以上，全球市占率拉升至65%，其中，台積電55%，聯電與格芯（Globalfoundry）各約7%，中國的中芯4%，華虹1%，三星17%，力積電與世界先進各1%。不過，從營收及獲利的角度來看，台灣晶圓代工四家都完勝。

這兩天，中芯國際及華虹都公布業績，中芯國際第三季營收14.15億美元（約台幣393億），淨利3.214億美元（約台幣89.34億）；華虹營收4.51億美元（約台幣125.3億），淨利5080萬美元（約台幣14.12億）。

謝金河說，拿台灣的力積電來比，第三季營收172.93億元，淨利44.18億元，同是1%市占率，力積電完全把華虹比了下去。世界先進營收118.7億元，和華虹相當，但淨利32.88億元，是華虹一倍；至於市占率4%的中芯國際，拿來比聯電仍然差距很大。聯電第三季營收559億，淨利174.6億元，都遠遠超過中芯，至於虧損累累，到上半年仍然虧逾3億美元的格芯更不能比了。

他強調，沒有比，不知道台灣晶圓代工產業優勢，今年晶圓代工四家企業合力大賺1814.24億元，這是史上最好的一年！「在台灣的優勢仍在擴大中，最近中芯國際人事又大風吹，蔣尚義又求去，更令人感傷！」