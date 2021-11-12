29歲「AKB48」成員柏木由紀外型甜美，擁有超高人氣，她先前才宣布自己罹患罕病「脊髓空洞症」，經過手術後也成功戰勝病魔，沒想到最近又被爆料她「一夜500萬日圓（約台幣122萬元）」，讓柏木由紀氣炸，警告惡意造謠者，「子虛烏有的消息不應再亂傳」。

柏木由紀在最新的YouTube影片上提到，她在推特上搜尋自己暱稱的時候，竟然看到有人造謠她「一夜500萬日圓」、「全盛時期喊價1000萬日圓」，讓她氣得直呼自己沒有缺錢到這種程度，柏木由紀強調她一直以來都努力經營演藝事業，更拿出自己的名牌包表示：「這包是我自己買的，AKB該發的薪水都有發」。

柏木由紀氣得拍片澄清自己從不陪睡。（圖／翻攝ゆきりんワールドYouTube）

柏木由紀從15歲就踏入演藝圈工作，她透露很多藝人工作忙起來根本沒辦法去一一澄清謠言，她也不例外，不知不覺間放任酸民出來造謠，還讓這些謠言越滾越大，對當事人讓造成更大傷害，「沒有向藝人本人確認過的事情，請別隨便散布在網路上。」

事實上，柏木由紀先前罹患「脊髓空洞症」，是10萬人中才會出現一例的罕見疾病，6月底才因此入院接受手術治療，身體康復後，她也推出紀念寫真集《Experience》，讓追隨多年的粉絲一飽眼福，今年就要滿30歲的她依然身材保持得宜，絲毫看不出歲月的痕跡。