《紐約時報》10日報導，儘管中國大陸持續發出威脅與警告，但歐洲議員與台灣官員之間毫不避諱的會談顯示，隨著對北京不信賴感與日俱增，歐洲愈來愈傾向與台灣加強關係，並向北京說不。甚至，民主體制結合晶片、口罩外交與貿易投資，以及台灣長期以來的抗陸經驗，成為台北吸引歐洲的勝利法寶。

長期以來，由於北京警告不准和其固有領土台灣展開任何接觸，歐洲國家都選擇與台灣保持一定距離，以免觸怒北京。

但從近日一系列不尋常的外交活動來看，歐洲的情緒正出現微妙的變化；其中，部分原因起自歐洲大陸對北京侵略的姿態愈來愈沮喪。

就在兩週之前，台灣外交部長吳釗燮在歐洲發動魅力攻勢。他在布魯塞爾與歐盟議員展開史無前例的非正式會晤。歐洲議會罕見地以壓倒性多數票支持加強與台灣關係的決議，還將台灣形容為「印太地區的夥伴與民主盟友」。

緊接著，歐洲議會於上一週派出有史以來的第一個正式代表團訪問台灣，完全無視北京揚言要報復。歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」主席格魯克斯曼更向總統蔡英文表示，「歐洲與妳站在一起」。

然而，僅在1年以前，要想像歐洲與台灣突然傳出外交接觸，實屬想入非非。當時，歐洲與中國大陸終於完成一項長期停擺的交易，讓企業在彼此領土上的經營更容易，這也為北京帶來地緣政治的勝利。

民主體制結合晶片、口罩外交與貿易投資，以及台灣長期以來的抗陸經驗，成為台北吸引歐洲的勝利法寶。圖為「AI小鼠晶片發展系統」。(圖/中央社)

※威權主義引發不信賴

然而，習近平任內北京威權主義形象日益強硬，已在歐洲滋生不信賴的種子，也促成反感。歐洲立法者甚至已侵犯人權與制裁為由，阻止雙方投資協議。與此同時，大陸對香港態度、新冠肺炎大流行的處理，以及頻頻派出戰機入侵台灣防空識別區，讓歐洲愈來愈樂意重新評估並加強與台灣關係。

歐洲外交關係協會（ECFR）亞洲計畫主任歐特爾（Janka Oertel）表示，「歐洲對台灣的觀點已發生微妙卻顯著的變化，這是有史以來歐洲首次轉變。歐洲清楚認識到，台海情勢不光是價值觀的問題，更影響著區域安全結構，這些都是歐洲人關注的問題」。

※口罩、晶片成勝利法寶

對許多歐洲人而言，台灣似乎先天上就適合成為夥伴。歐盟一項以民主價值的聯盟為榮，而台灣則是欣欣向榮的民主國家。台灣不只擁有獨立的司法體系，對個人、環境也給與有力的保障。

在新冠肺炎大流行期間，台灣更透過種種努力提升全球形象。在國內疫情獲得基本控制後，台灣向歐洲各國提供數百萬個口罩而贏得官員的好評。

近來，全球半導體晶片持續短缺，更凸顯台灣在全球晶片供應鏈無法替代的關鍵結點作用。打從IPhone手機到德國汽車產業，晶片都扮演不可或缺的角色。布魯塞爾研究機構俄羅斯、歐洲和亞洲研究中心（CREAS）主任方嫻雅（Theresa Fallon）總結，民主結合晶片成為台灣在歐洲的勝利方程式。

歐洲議會「外國勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」特別委員會（INGE）主席格魯克斯曼（前左）率官方代表團訪台，並於5日訪問立法院。(圖/中央社)

※最了解北京的地方

另一方面，台灣也利用自身在與北京打交道的經驗，吸引歐洲國家。歐洲議會代表團在訪問台灣的3天行程中，與台灣智庫、非政府組織會面，討論範圍涵蓋如何打擊假訊息。

格魯克斯曼就指出，「不和台灣合作是錯誤的，到哪可以找到比這更了解中國政權的地方」。

※商業合作

台灣也尋求擴大與歐洲的商業聯繫，派出產官界66人代表團前往捷克、斯洛伐克與立陶宛等地，洽談投資與產業合作。

事實上，台灣不只希望與歐洲達成雙邊投資協議，更專注於將自己與歐洲的關係制度化，進而突破北京的外交孤立。隨著北京不斷挖掘台北的外交夥伴，目前台北僅剩15個邦交國，歐洲更只有梵蒂岡。

不過，台灣在2021年取得小小的勝利，即立陶宛不顧北京的憤怒，持續推動將於2022年初在台北開設代表處的計畫。

淡江大學歐洲研究所所長卓忠宏表示，台灣積極地吸引歐盟目光，試圖讓自身出口多元化並減低對大陸的依賴。甚至，藉此機會與歐洲建立持久與正常化關係。

報導認為，目前歐洲對台灣的支持多半只限於口頭。相較於歐洲理事會的綁手綁腳，歐洲議會有更多行動自由足以擺出更強有力的援台政治態勢；不過，德國新政府與法國即將到來的選舉，都會重新塑造歐洲與台灣、與北京的關係。

歐洲議會前政治顧問、台灣世代智庫高級研究員馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）表示，「歐洲正經歷自我反思的階段，我們想和北京建立甚麼樣的關係，和台灣的關係如何。這些都有待解決」。