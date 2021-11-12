去年劉姓男子開車在新竹市區，行經設有閃光紅燈號誌之路口沒有「停車再開」，導致行駛在幹道上的羅姓機車騎士，緊急煞車後不慎摔倒滑行衝撞劉的汽車致死；歷審考量劉肇事後自首，依過失致人於死罪輕判6月，可易科罰金，檢提上訴，最高法院駁回定讞。

在工程公司擔任園區駐廠工安的劉男去年4月2日晚上8點，駕駛自用小客車行經路口欲左轉，他未在設有閃光紅燈號誌之路口，先停止於交岔路口前，讓幹道車優先通行後認為安全時，方得續行，貿然行駛進入該路口。

羅姓機車騎士也未注意行經設有閃光黃燈號誌之路口，應減速接近，注意安全，小心通過，竟超速行駛，遇劉的汽車進入該路口，羅見狀緊急煞車，不慎摔倒滑行衝撞劉車輛之左後側，致羅受有頭部鈍力損傷、中樞神經性休克等傷害，送醫急救後死亡。

一審及二審認為劉疏未注意而致肇事，使被害人喪失寶貴生命，亦使被害人家屬承受莫大痛苦與遺憾，實屬不該，惟念及坦承犯行，本案車禍被害人也有過失，將劉男判刑6月，可易科罰金，最高法院駁回上訴確定。