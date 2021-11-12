為兒站出來！瑪莎拉蒂惡少爆打男大生 宋母今約律師詳談

僅因擦撞小車禍，瑪莎拉蒂3惡煞圍毆男大生致對方重傷昏迷，事件持續延燒；3惡煞當中的淨水器小開陳男母親昨回應，陳男稱沒有動手，但宋姓男大生母親今（12）對此回應「不是都有抓住我兒子嗎？不是把我兒子拉去旁邊嗎？這叫沒有動手？」男大生母親今到律師事務所，商討對3人正式提告。

針對淨水器小開陳男的越南籍母親說，事發後陳男友說沒有動手，男大生母親今受訪時強調，「他（陳男）不是都有抓住我兒子嗎？不是把我兒子拉去旁邊嗎？這叫沒有動手？」直言難道要把人打成什麼樣子才叫做動手嗎？此外，警方原先說3人均沒有喝酒，但後來又說張男有喝酒，甚至改口稱是張男駕車，讓男大生母親不能接受警方說法。

男大生母親痛批警方態度消極，事發過程及處理經過的說詞避重就輕，未正面回答問題，還說打人的就只有1人，要提告的話只能提告1人，甚至她要求警方扣押打人凶器，警方還說「沒人看到有用棒打人、嫌犯也說沒有打人」，第一時間為扣押凶器，讓她很不能諒解。

目前宋姓大學生母親12日上午已到律師事務所與律師商討，將對3名惡煞提告，她說律師有提及若要假扣押，必須負擔擔保金，她要好好考量，並強調「為了兒子我什麼都願意」；目前大學生病況好轉、已恢復意識，叫名字時已有回應，預計計2、3天後即可拔管，母親也感動地說，希望第一時間讓兒子聽到她的聲音。