網紅陳沂與「雞排妹」鄭家純，今年5月初同框直播，引來1萬5000人線上吃瓜，3小時間互揭對方行動電話號碼，陳沂多次重複「09XX-XXX-XXX」，雞排妹結束後稱，被網友騷擾，身心受創非常痛苦，控告陳沂違反《個人資料保護法》，但她自己又公布自己的號碼，歡迎大家去誠品書店報她號碼，檢察官依雞排妹稱她有2支電話，被公布的號碼設定成無法接聽，並未造成損害，對陳沂作出不起訴處分。

本名鄭采勻的雞排妹鄭家純，直播時也公布陳沂的電話號碼，陳沂也提告，但雞排妹辯稱，號碼只是「分享色塊」，並沒有違反個資法，案件尚未偵結。但雞排妹被陳沂公布號碼，她認為身心受創，並稱「她撤告、我就撤」。

鄭家純自稱有2支門號，檢察官以此為由，認定沒有造成損害之虞予以不起訴。（圖／翻攝畫面）

全案起因是，雞排妹和陳沂為了翁立友事件，兩人5月8日開網路直播互嗆，陳沂說雞排妹一直打給她解釋，但她不知道顯示的號碼是雞排妹，並稱原來09XX的號碼是雞排妹，雞排妹稱「要不要體驗一下，你怎麼對人，別人就怎麼對妳？」並唸出陳沂手機前4碼反擊。

雞排妹在臉書上原本有公布自己的號碼，直播後雞排妹說，歡迎大家使用她的號碼到誠品書店消費，可以享有折扣，而且，雞排妹稱她有2支門號，被公布的這支不能收簡訊、接電話，檢察官認定，沒有造成雞排妹的損害，因而對陳沂不起訴。