墨西哥央行周四連續第4度將其基準利率調升25基點，至5.00%。市場預期還會有更多升息舉措接踵而至。

在通膨高漲的陰霾籠罩下，該央行的決議符合市場普遍預期。

墨西哥10月通膨年增率進一步升高至6.24%，較央行設定的目標區間中值3%還高出1倍多。

墨西哥央行（Banxico）在政策聲明中表示，導致通膨升高的因素雖然強度頗大，但大多被認為是暫時現象，然而這些因素可能造成的影響仍然不明，所涉及的產品太過廣泛，這對定價過程和通膨預期構成更大的風險。

Capital Economics首席新興市場經濟學家William Jackson表示，墨西哥央行可能繼續以25個基點的速度調升基準利率，並在基準利率達到6.00%時結束緊縮周期。他並表示，目前幾乎沒有證據顯示該央行理事會有意像其他拉美國家央行那樣加快緊縮步伐。

在經濟增長方面，墨西哥央行表示，初步數據顯示墨西哥經濟在第三季陷入萎縮，但可望在第四季重拾復甦。此外，該央行上修第四季通膨預測，將該季的平均通膨年增率預測由6.2%調升至6.8%，將核心通膨年增率預測從5.3%調升為5.5%。