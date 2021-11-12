工業電腦廠振樺電(8114)受惠遞延需求、新訂單成長強勁及整合優化綜效顯現，2021年第三季歸屬母公司稅後淨利強勁跳升至1.58億元、每股盈餘（EPS）2.12元，創近3年高點。累計前三季歸屬母公司稅後淨利2.85億元、年增達2.52倍，每股盈餘3.81元。

振樺電股價自10月中向上震盪走升，受惠績優題材激勵，今（12）日開高後在買盤敲進下放量攻鎖漲停價101元、創去年2月中以來近21月高點。投顧法人調升今明2年獲利預期32％及20％，將評等自「持有」調升至「增加持股」、目標價自84元調升至136元。

振樺電第三季合併營收23.34億元，季增9.97％、年增11.92％，創近7季高點。毛利率36.36％、營益率13.37％，雙創近4年高點。配合業外虧損減少，使歸屬母公司稅後淨利1.58億元，季增達81.35％、年增達近3.12倍，每股盈餘2.12元，雙創近3年高點。

累計振樺電前三季合併營收64.3億元、年增9.91％，為同期第三高。毛利率35.76％、營益率10.86％，雙創近4年同期高點。雖然業外虧損增加13％，歸屬母公司稅後淨利2.85億元、年增達2.52倍，每股盈餘3.81元、優於去年同期1.08元。

振樺電指出，儘管近年來外部大環境挑戰不斷，集團持續穩步調整體質，各事業部間綜效成果已顯現，隨著獲利結構漸進優化並趨向穩定，使第三季毛利率及營益率雙創合併以來新高，前三季毛利率、營益率同步躍升，使稅後淨利倍數跳增，揮別先前疫情陰霾。

振樺電表示，若排除新台幣升值影響，前三季合併營收為年增約16％，已恢復至疫情前水平。其中，商業物聯網（Commercial IoT）營收年增約25％，物聯網基礎建設（IoT Infrastructure）因出貨受缺料影響較大，營收表現持平。

振樺電指出，隨著全球逐步解封，集團三大事業體接單暢旺，零售餐飲暨旅遊娛樂的虛實整合數位轉型需求強勢復甦，POS及自助服務Kiosk的各場域應用需求持續開出，目前訂單能見度已達明年第二季。

以區域觀察，振樺電前三季以歐洲、中東、日本、及印度市場為主要成長來源，北美則受缺料缺櫃影響僅微幅成長。不過，美國將積極強化國內交通、半導體、新能源及安全網路等基礎設施，振樺電的台灣製造、並在美國設有2大組裝基地將直接受惠。

振樺電指出，集團的鐵公路儀控、捷運票證、充電樁及機場專案加速進行中。而醫療資源亦自去年集中於呼吸道相關應用緩步恢復平衡，高階慢性病診斷與手術治療運算平台等需求預期將在明年重返成長軌道。

同時，振樺電過去1年半強化策略布局，與不同場域智能物聯網軟體商（AIoT ISV）合作開發包括軟硬整合、遠端監控及訂閱制維運服務的新場景解決方案，預期在達成規模經濟後，將帶來加乘的獲利表現。

振樺電坦言，目前仍受缺料缺櫃影響，網路、電源晶片與系統產品所需機構件供給為主要變數，訂單達交率仍維持約7成。集團已設有專責團隊全力掌握重要大單關鍵零組件供應狀況，持續依物料可得性更改設計並以客戶吸收成本的空運進行調配。

同時，振樺電兩大事業平台在新應用場景方面持續有所斬獲，Kiosk除核心產能外的量產大單，亦將於第四季起由台灣總部協助生產，預期整體成長動能自第四季至明年中均可望維持強勢表現。