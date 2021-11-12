櫃買中心為推廣創櫃板制度及提升創櫃板公司之知名度，將帶領7家創櫃板公司參加由「數位時代」主辦之「2021 Meet Taipei」創新創業嘉年華，活動將於11月18日至20日期間舉辦，地點在台北南港展覽館二館1樓，歡迎各界踴躍參觀櫃買中心設置之「創櫃新星主題專區」。

「Meet Taipei」創新創業嘉年華為台灣最具規模之新創企業展，櫃買中心自103年起連續8年參加；本屆活動持續吸引國內最具特色及代表性新創公司及團隊參展，參展家數超過400家。

櫃買中心特別規劃設置「創櫃新星主題專區」，邀集與本展主題相關之人工智慧、5G、數據智能、軟體服務、手機應用程式、雲端解決方案、行銷科技、醫療科技等領域之廠商，包括宇萌數位、樺緯物聯、卡訊電子、千才生醫、華圓設計、邦柏、環球睿視等7家各具特色創櫃板公司共同擺設攤位。展覽活動期間，櫃買中心亦於主題專區設置諮詢服務人員，協助各界了解創櫃板制度。

此次活動除邀集上百家新創企業參展，並邀請國內知名創投、創業服務、育成加速器及國內外知名媒體共襄盛舉，相信對創櫃板公司知名度及業務與資金媒合機會有所提升，櫃買中心亦將持續協助提升創櫃板公司曝光度，以活絡創新產業之發展。