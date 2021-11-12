隔晚美股三大指數個別發展，道指收跌158點失守三萬六，那斯達克指數反彈，中概股普遍表現突出。港股12日早開高逾200點後升幅縮小。
香港信報報導，恒指開盤漲274點或1.09％，報25522點，重上20天線（約25437點），高見25527點後升幅收窄，曾僅升81點，報25329。截至10時半，恒指升126點，報25374點。
國指升70點，報9118點。科指升87點，報6552點。
A股多空爭持，上證指數現報3531，跌不足1點。
重磅科技股支撐大市，騰訊升2.1％，報487.8港元。美團升2.9％，報290.2港元。阿里巴巴旗下天貓「雙11」成交額年增長僅8.5％，股價僅升0.3％。京東「雙11」成交額年升28.6％，股價現升近半成，報328.8港元。
友邦第三季新業務價值年升2％至7.35億美元，股價最新升0.5％，報83.4港元。
海底撈折讓8％配股，股價現挫4.1％，報21.3港元，配股上板下，成交逾29億港元。
中芯管理層再現大地震，上任未滿一年的蔣尚義辭任副董事長等職務，中芯股價最新急跌6％，報22.1港元。
農夫山泉升8.2％，報44.15港元，成交急增。
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