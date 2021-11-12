農委會推動的「農業法人科專計畫」，已補助法人研究機構執行累計共24項計畫，並將研發成果產業化與商品化，平均每件計畫帶動1.96件技術移轉，以及1.13件合作研究，累計促成業界衍生投資逾7.2千萬元。

其中，財團法人食品工業發展研究所執行的「稻米全物高值化利用及商品化產製技術研發」計畫，已成功將稻米的米糠及白米，開發成具機能性的植物米奶、沖泡穀粉及穀物棒，以及低過敏性的米蛋白機能飲品，藉由原料加值化，提升國產稻米消費量。

農委會表示，國產稻米品質優良、產量穩定，且米蛋白與米糠蛋白皆為低過敏性，適用乳糖不耐症，可作為高蛋白營養補充劑的良好原料來源。這項計畫藉由酵素水解，克服米蛋白溶解性差、加工不易等問題，以及市面多數產品以粉體混合食用居多之限制，提高米蛋白水溶性及機能性，並擴展至工業量產等級。

農委會指出，這項計畫已將米蛋白分離技術成功技轉予食品公司，利用本技術將國產米蛋白加入米餅乾中，作為營養加值素材，並導入高齡適性的營養概念及食品質地設計技術，開發首支應用國產米萃取米蛋白製成的休閒產品，並成功上市，引領國內業者投入米製品產業。未來期望研發的高水溶性米蛋白可作為營養補充劑，導入更多新形態之產品，提升國產稻米之應用性，增加民眾可挑選的優質植物蛋白選項，亦開拓國產稻米多元的產銷通路。