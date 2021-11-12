衛福部長陳時中赴私人餐會未戴口罩唱歌、飲酒的影片外流，陳昨在指揮中心記者會侃侃而談，澄清該場活動並非三級警戒期間，且日期錯置，還說再轉傳或有各種錯置是假新聞，會讓法制組處理；對此，資深媒體人黃光芹直言，「說實在的，我蠻震撼的」，會讓人覺得有形象落差之感。

黃光芹昨（11日）在政論節目「新聞面對面」上表示，首先，她先講這個新聞素材，不管這素材是去年，還是20年前的影片，只要曝光就是新聞；其次，黃光芹提到，至於這影片已經分傳出去，或是在網上怎樣遭醜化或是誤植，那就該去抓網站，但不能算是假新聞。

黃光芹並談自己看到這段影片的感受，黃直言，「說實在的，我蠻震撼的」，陳平時給她的印象是在記者會上，私下受訪時，陳時中給人感覺也是正經八百的，而且陳時中有經過「神化」的過程，雖然陳時中經媒體披露後，很快說明時間點釐清疑慮，但會給人形象落差之感，

黃補充，因為陳時中之前曾忙到睡行軍床，無法回家，即使疫情較為趨緩，陳時中還是忙到沒有辦法睡覺，何況更忙時還要接機，但是看到影片後，會給人一種感覺，陳應酬很多。

黃直言，至於另一個重中之重的是，儘管陳時中不是在三級警戒時去飯局，但那時台灣也沒有解封，而且到現在還延長二級警戒，然後八大行業也尚未解封，因此看到陳時中那個場合，就會讓人覺得說「你們怎麼可以這樣」；還有就是算是去年6月15日，那時近距離也是要戴口罩，這感覺就是走在灰色地帶，見仁見智。

黃認為，陳沒有什麼大錯，可以去應酬，但是「人手一機」，以陳時中現在的身份，自己涉及哪些場所要看注意。黃更披露，現在還有第三支影片，但是內容很安全，是在戶外寬闊的場合，身旁都是年長的人和陳時中一起唱歌，只能證明陳時中真的很愛唱歌。

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