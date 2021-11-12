【LIVE直播】為兒站出來！瑪莎拉蒂惡少爆打男大生 宋母今約律師詳談

台中宋姓大學生遭駕駛瑪莎拉蒂的3名惡少打至重傷，宋母今天上午到律師事務所，與律師商談提告相關事宜，聽到兒子已稍微清醒的消息，她忍不住哽咽說，恨不得馬上飛到兒子身邊確認，還想告訴兒子關愛的話語。

宋母表示，事發至今難以成眠，真的不知道自己可以撐到什麼時候，早上接到消息說兒子有稍微清醒、且叫名字有反應，真的很高興，想要馬上親眼確認，也讓兒子聽到自己的聲音，但因醫院加護病房探病時間已過，目前無法前往探視。

宋母說，在事發第一時間接到兒子的電話，當時還曾質疑他是詐騙集團，且不斷詢問他的身分，現在想來覺得很傷心，自己竟然沒有在第一時間給予兒子關心與愛，現在希望能儘快彌補。

而對於主嫌張敦量的父母希望道歉，宋母也說，除非兒子可以完好如初、恢復健康，再來談道歉的事情；對方真的非常誇張，要道歉或要開記者會，她完全都沒有接到通知或任何的聯繫，他們到底是要跟誰道歉？