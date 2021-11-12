環保署前署長李應元昨天逝世，享壽68歲，在其擔任環保署長期間，擔任常務副署長的現任環保署署長張子敬受訪時表示，李應元剛接任環保署長時面臨最大挑戰就是「空污」，不斷發空污警報，而他把空污基金透過不一樣的方式使用，而從數字來看，空污也有明顯改善。

張子敬說，以往空污基金收了之後就是造既定模式使用，但李應元在空污基金中撥出40億做計畫改善，包括老舊柴油車汰換等，也盤點國營事業的空污排放減量，或許有人仍覺得空污沒改善，但數字來看有變好，也是從那時候做了比較有魄力的決定、投入比較多資源。