網紅「FBI帥哥」鄧佳華先前簽入直播主連千毅旗下，最近連千毅宣布將安排鄧佳華進軍AV圈，引來外界好奇他的第一部作品將跟哪位女優合作，不少人點名「台灣第一女優」吳夢夢，對此，吳夢夢昨(11日)發聲了，澄清：「我只跟男友熊吉拍片。」暗示不可能答應跟鄧佳華拍AV。

鄧佳華先前高調向親子台成員「香草姐姐」宜軒告白卻碰壁，近日老闆連千毅又宣布他將安排鄧佳華拍AV，目前已經在跟相關單位洽談中，不僅取好藝名「變態太郎」，鄧佳華目前正在積極進修上日文、英文課，鄧佳華也大方接受，更稱未來若前進日本，最想合作的女優就是女神三上悠亞。

吳夢夢發文。（圖／翻攝自吳夢夢monmon.tw臉書）

對於鄧佳華轉換跑道進AV圈的計畫，有「AV達人」之稱的一劍浣春秋直言：「難度比天還高」，就他所知三上悠亞的公司控管嚴格，若有外國人想與旗下藝人合作，幾乎不可能答應，更推測鄧佳華拍AV的動機，「如果是要吸引關注，任務已經圓滿完成」。

鄧佳華近日宣布進軍AV界。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

而連千毅沒理會外界唱衰聲音，近日在臉書進一步透露已經替鄧佳華找到合拍AV的人選，可能最快下周就可以進棚工作，許多人狂猜是否有可能是「台灣第一AV女優」吳夢夢，由於鄧佳華之前也在相關新聞中標註吳夢夢的帳號，引來吳夢夢昨寫下：「我只跟男友熊吉拍片」，打槍了和鄧佳華合作的傳聞，也在PTT回應：「加油，這顆應該還是有市場，但我真心同情接這部片的人，想到剪片的人要看著他的全部好幾天剪輯…」。

而吳夢夢去年宣布與日本知名片商SOD簽約合作，發售60分鐘的網路下載版及120分鐘的DVD版影片，成為台灣第一女優，但她坦言酬勞沒有想像中的多，幸好父母開明力挺，媽媽知道她要去拍AV的第一反應更是激勵她說：「要做就做到最好最紅的！」