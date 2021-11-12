電子權值股走強，IC設計、元宇宙概念股持續攻高，加上航運股走穩，領軍台股盤中上漲逾148點，高點突破17600點關卡。

台股今天開高走高，盤中上漲逾148點，加權指數攀上17601.12點，登17600點整數關卡，寫下波段新高；電子盤中成交比重至6成5，運輸族群占比約1成8。

觀察電子權值股表現，股王矽力-KY盤中寫下新高價，至5300元；聯發科領軍IC設計族群走揚，股價上漲逾3%；台積電盤中黑翻紅，高點至611元，聯電同步走揚，鴻海法說會下午登場，盤中上漲2元。

元宇宙概念股聚集人氣，宏達電恢復正常交易，強攻漲停價90.9元，關係企業威盛同步走強；太陽能族群因美國政策轉彎，轉單效應恐怕落空，股價表現疲弱。

傳產族群部分，航空雙雄股價帶量下跌，華航下挫2%，長榮航跌勢較重，下挫超過4%；貨櫃三雄走揚，以長榮漲幅較大。

法人認為，台股面臨前高壓力，上檔壓力沉重，不過各期均線為多頭排列，特別是季線呈現走揚，看好多頭格局不變。（編輯：張均懋）1101112