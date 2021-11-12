前駐泰代表李應元昨晚因病去世，民眾黨立委賴香伶今在臉書表示，聽聞消息相當震驚，令人難過。賴香伶說，李應元在行政、外交歷練豐富，協調鼎鼐功力絕佳，是國家不可多得人才，如今突然殞落，令人感傷。

賴香伶指出，李應元聰明靈活、博學強記，只要有見過的工會幹部，就能叫出名字，令許多工會幹部折服不已，也因此使他的友人遍佈各階層。

賴香伶回憶，2014年台北市長柯文哲透過i-Voting 海選台北市勞動局長，擔任競選總幹事的李應元當時負責主持 i-Voting 海選，過程中，她一度因海選制度不公問題退出，但李應元仍不厭其煩來回溝通，確保海選公平進行，也因此最終在投票獲選為勞動局長，也讓台北市政府的i-Voting 首次海選就得以完成，該次i-Voting 的成功，必須感謝李應元的堅持與付出。

談起與李應元的最後一次碰面，賴香伶說，李應元去年前往泰國履新前，特別來立法院辭行，沒想到竟是最後一面，相當遺憾。