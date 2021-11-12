瑪莎3惡少警強調「只能告一人」 宋母找律師商討：三位都要告

駕駛瑪莎拉蒂的男子張敦量等3人，因行車糾紛竟痛毆宋姓男大生致重傷，宋母今天與律師商談提告事宜，她表示，當天在派出所製作筆錄時，周邊員警都說只能對張男提告，且第一時間就要求警方不能將人放走，但警方都沒有給予回應。

宋母表示，事發後她到派出所製作筆錄時，當場的員警叫說只有張敦量有出手打人，所以她只能對張提告，但經與律師討論後，目前朝向對張男、陳男及李男都提出告訴，也很擔心他們會脫產，目前委由律師處理相關事宜。

宋母也說，張男等3人在派出所時，第一時間都說他們沒有喝酒，但事後又傳出其中2人有喝酒，她真的也搞不清楚，消息也是從新聞報導中得知。但從行車紀錄器的畫面可以看到，當時陳、李架住兒子，由張男動手抓兒子的頭去撞車子，之後他們又把兒子架到旁邊、是拍攝死角，但這樣應該也算是3人都有動手。

宋母強調，在製作筆錄時、在醫院等待兒子手術時，她都有要求警方不能放人、應該把人扣押住，但警方都沒有回應，還說員警到現場時已經沒有打人了、非現行犯，但她無法接受。