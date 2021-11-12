據世界展望會近期研究顯示，單在尼泊爾，就有高達82％兒少認為自己面臨至少一種氣候災害的風險。國際世界展望會總裁安德魯．莫利參與COP26周邊會議時表示，兒童是最受氣候變遷衝擊的族群，需要傾聽孩子對氣候議題的看法，更需要回應他們的意見，與孩子們一起做出改變。

在COP26舉辦之際，國際世界展望會總裁安德魯．莫利與蒙古、獅子山等國的青少年線上對談，了解他們對於氣候議題的看法。如蒙古的諾蒙妲莉分享，氣候變遷對多數糧食仰賴進口的蒙古，影響很大，「我們越來越難吃到新鮮的食物，這有礙我們的健康。」

來自獅子山、17歲的媞杰說，極端氣候讓孩子得走更遠的路去取水，「路途並不安全，兒童容易被欺負、綁架，甚至面臨性騷擾或強暴的風險」；來自肯亞的露絲則說，她居住的社區發生乾旱，可能花費三小時收集柴火，卻無法煮飯，因為沒有食物，許多家庭陷入飢餓。

尼泊爾、18歲的拉喬發現家鄉越來越常發生暴雨和洪災，她認為氣候變遷是有機會被扭轉的，地方政府應該著手保護現有林地、加強植樹，也要管制造成空汙的產業。根據世界展望會近期研究，各種證據顯示，氣候危機已嚴重影響兒童的生存、發展、教育等權利。

台灣世界展望會代理會長李紹齡說，氣候變遷關乎孩子的未來，因此兒童的聲音不該在這個議題上缺席，很開心看到世界展望會培力的青年領袖能在COP26發聲。邀請大眾一同資助兒童，關心極端氣候下的兒童權利危機，以行動保護孩子與地球的未來。

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