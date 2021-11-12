不鏽鋼緊固件東明-KY(5538)受惠不鏽鋼價上揚及出貨量大增，第三季營運創高，單季每股淨利2.86元，前三季營運同創新高，前三季每股淨利5.85元。公司預定於今日下午參加券商舉行的法人說明會，早盤股價強攻漲停49.7元。

東明-KY前三季營收達93.3億元，年增45.19%，不但創歷史同期新高，且已超越歷年全年之表現。毛利率提升7.41個百分點至20.66%；歸屬於母公司業主淨利達10.14億元，已超越歷年年度的成績，年增2.36倍，前三季每股淨利5.85元。

東明-KY第三季營運再度攻高，單季營收36.23億元，毛利率22.74%；歸屬於母公司業主淨利5.26億元，單季就賺贏去年一整年度，第三季營運再創新高，單季每股淨利2.86元。

東明-KY今年前三季營運已提前創下歷年全年度最高，全年業績確立將創新高。

東明-KY 10月營收12.08億元，年增48.69%；前10月營收105.38億元，年增45.59%。

東明-KY以中國為主要市場；展望明年，預料中國大陸持續推動基建計畫，公司也將新增6成產能，有助營運再攻新高。