電子股領軍，航運、塑化股跟進，台股今天開高走高，指數一度來到17600點，為10月初這波反彈以來的高點，預估量能約3800億元，維持緩步擴量的格局。

分析師認為，台股近期在美股創高帶動下，指數一路向上攻堅，短線指標轉向多方區，5日均線為近期短線支撐指標，昨日及今日盤中回測後，都順利止穩向上。周線而言，周KD及RSI也陸續轉向多方，醞釀短線反彈後轉向中長多的格局，但因為月線尚未翻多，還有待時間驗證，在短線多頭格局不變之下，拉回時仍可逢低布局。

季報將在下周一前告一段落，接下來財報影響性將大幅減少，也進入財報空窗期及新年的的作夢行情，大盤格局沒有出現大幅滑落情況，具有題材及基本面族群仍有表現空間。航運股重點有轉向航空雙雄跡象，由於短線漲幅過大，都被列入注意股票，加上短線指標過熱，今天開高後壓回，由於目前進入航空貨運旺季，明年客運復甦題材值得期待，壓回仍被視為買點。

整體而言，台積電10月營收下滑，但法說會釋出展望不錯，台積電短線壓回但回檔空間有限；而航運、鋼鐵、紙類、塑化等傳產股亦有基本面題材，多頭可用之兵仍多，人氣股仍可偏多操作。