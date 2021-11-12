CMOS影像感測器封測廠同欣電(6271)2021年第三季業內外皆美，帶動稅後淨利跳增至9.24億元、每股盈餘（EPS）5.18元，與營收同步再創歷史新高。累計前三季合併營收103.52億元、稅後淨利倍增至20.32億元、每股盈餘11.39元，均已創下年度新高、賺逾1股本。

同欣電第三季合併營收37.76億元，季增9.96％、年增達31.31％，再創歷史新高。毛利率37.54％、營益率29.43％亦雙創新高。配合業外顯著由虧轉盈，使稅後淨利達9.24億元，季增達47.18％、年增達1.37倍，每股盈餘5.18元，同步再創歷史新高。

累計同欣電前三季合併營收103.52億元、年增達50.21％，毛利率達32.27％、營益率達23.9％，配合業外虧損減少達65.73％，使稅後淨利達20.32億元、年增達近1.12倍，每股盈餘11.39元，除締造齊創同期新高的「5高」佳績，營收、獲利、EPS均已提前創下年度新高。

投顧法人指出，同欣電毛利較高的影像產品及陶瓷基板第三季營收均季增13％，貢獻占比分達51％、27％。推估車用產品第三季營收貢獻達45％，且多數車用產品及陶瓷基板價格連2季走揚，價格上漲、產品組合轉佳帶動毛利率強勁提升，使獲利表現遠優於市場預期。

同欣電將於今（12）日下午召開法說，投顧法人預期第四季車用CIS封裝營收續揚，但受智慧手機CIS RW稼動率下降、照明應用的陶瓷基板及車用微機電（MEMS）壓力感測器封裝步入淡季影響，預估同欣電第四季營收將季減個位數百分比。

不過，展望明年，投顧法人看好車用相關業務需求強勁，將帶動同欣電營收持續成長，抵銷智慧型手機與一般照明業務需求不確定性影響，看好車用營收貢獻最快可在明年下半年提升至50％。由於第三季獲利表現優於預期，認為今明2年獲利預期將持續上修。