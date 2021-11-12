港星杜汶澤臉書昨PO出與高雄巿長陳其邁見面照片，陳其邁12日受訪透露，見面談的內容主要是在港台之間的交流，也談到對方因為反送中原因，回去香港有困難，所以也提到怎樣照顧在高雄工作的這些香港青年。

杜汶澤臉書昨PO文，很高興，與全台灣最支持香港年輕人的市長陳其邁見面，大家討論如何令台港文化交流做得更好，之後我會在高雄，做更多文化及慈善工作，希望大家支持。而2人見面的地點就在高雄巿政府巿長室。

陳其邁12日受訪表示，2人談的是港台之間的交流，包含港人在高雄的生活，也談到對方因反送中，回去香港有困難。提到怎樣照顧在高雄工作的香港青年。對方也講到過去反送中的過程，感謝台灣給他們很多的協助。

另針對巿議員劉德林質詢時講到高雄警界爆發洩露個資被偵辦，督察長趙瑞華曾任岡山警分局，是否有球員兼裁判的疑慮？

陳其邁回答，這是司法偵查中的案件，涉及到貪瀆跟《貪汙治罪條例》，一方面配合檢方調查，另方面請警察局長黃明昭啟動行政調查，追究行政管理上的責任，對於警察風紀，尤其是涉及人民資料的保護，這個決不容許。

被追問督察長適不適任？陳其邁說，等行政報告出來之後再來做糾正。黃明昭表示，發生洩露個資案件，警察局發覺後，屏東地檢署已立案指揮廉政署南部調查組，警政署及警察局政風單位共同偵辦，現在已清查出5員涉案，案情還再進行偵查，相關證據調查中。

對於前駐泰代表李應元病逝，陳其邁也表示不捨，並請家屬節哀保重。