前衛生署長楊志良今天偕同新冠肺炎死者家屬共同舉行記者會，委請義務律師團向行政院、衛福部申請國賠。楊志良痛批，政府故意不讓疫苗進來，延遲疫苗接種，有人建議方艙醫院卻立即被政府拒絕，導致輕症在家快樂缺氧而死，今天不只是為新冠肺炎罹難者提起國賠，更要求政府公布3＋11、疫苗採購等真相。

目前有12名感染新冠肺炎死者家屬，經由前衛生署長楊志良協助，委請義務律師團申請國賠，昨天已正式向行政院、衛福部遞出國家賠償請求書。律師團召集人陳學驊表示，就目前蒐集的資訊，3＋11破口的病毒確實與萬華社區感染的病毒有關，希望政府正視未能及時提供藥物、床位等違失。

楊志良表示，首批有12家屬委任，提供完整病歷，由防疫學會榮譽理事長王任賢逐一審視，發現有已確診但歸為輕症的病患，因政府拒絕建立方艙醫院，沒有負壓病房可收容，只能居家隔離，又未能提供血氧機定時監測患者血氧濃度，因而「快樂缺氧死亡」。

楊志良說，也有已出現新冠肺炎症狀，但多次打1922都無人接聽，以致無法獲得醫療處置而死亡，另有因抗病毒藥品瑞德西偉、單株抗體、高流量氧氣鼻導管等缺乏，申請困難，導致病情延誤而死亡，這些都是政府該做為而不做為引起的冤死。

染疫死者家屬楊明珅質疑，政府宣稱防疫視同作戰，但「你要我打仗，只給我掃帚嗎？」，讓染疫者進入醫院，但藥物、設備都不充足下就要面對疫情戰役，連往生時的最後尊嚴都沒有，需在24小時內火化，「我母親在凌晨4點火化，有誰向我們道歉？」另一位家屬陳芳蘭也義憤填膺地說，將化悲憤為力量，因為政府欠我們一個道歉。

最後，王任賢點出政府三大罪狀，他說，政府應以最快速度篩查出染疫者，應在通報1天內完成實驗室確診，但卻延誤4.6天；經確診後應將染疫者立即收入合格隔離病房，並提供及時完整醫療，實際上卻延誤1.6天才能完成隔離，3.6天才能提供治療。