交通局局長葉昭甫表示，交通局有重大事件的通報機制，台中客運的確有通報，但通報內容不詳實，要求台中客運在3天之內提出檢討報告。（盧金足攝）

台中市東區10日下午4時，一輛41路台中客運行經力行國小時，車上安全門竟打開，造成女高中生人被拋出車外，在車水馬龍路中滾了好幾圈，造成腹部、手腳全身傷，家長氣憤的說客運公司指是女學生自行打開，但經車內監視器顯示，女學生一手滑手機，一手抓住扶手，哪有另隻手去打開安全門？市議員李麗華12日在質詢時氣憤表示，客運業說法推卸責任，未確實通報交通局，大嘆「幸好命大，後面無來車，不然市長盧秀燕又要去醫院多看一名小孩」。

李麗華上午在交通地政質詢時表示，10日下午4時，一名女高中生搭41路台中客運，到力行國小前，本來一手滑手機，一手住扶手，竟然被甩飛出車外，行進中的安全門竟打開，女學生人飛出車外，還在路上滾了好幾圈長達100公尺，手部和雙腿都受傷。

李麗華表示，客運公司把責任都推給高中生，指稱她去打開公車安全門的扳手，造成安全門彈開，但女高中生搭車竟被拋飛出車外，從監視器見「女學生本來在車內滑手機，竟消失在畫面上，只留下一個光點」。

「安全門被打開，人在車內本來一手滑手機一手抓住扶手，從監視器看，人忽然不見了，女學生飛出去路上滾了100公尺遠，但警示蜂鳴器竟然沒有響，是其他乘客提醒，司機才停車，但女高中生的腹部和手部嚴重擦傷，女高中生高喊救命，還好後面剛好沒有車子，直呼「孩子命大福大，否則盧市長又要去醫院多看一個孩子」。

李麗華說，家長氣憤的說客運剛開始稱是孩子自己玩安全門開關，但監視器畫面會說話，質疑台中客運未通報交通局，還隱匿事實，現在這名受傷女高中生不敢再搭公車，心裡有陰影，公車業者這種態度，即使去慰問，家長也不接受。

交通局長葉昭甫表示，台中客運回報不實，對公車安全不妥協，出車前安全要確保，會好好來檢討女高中生被拋出車外，摔在路中間的事件，確保每次出車前都安全才能上路。

葉昭甫表示，客運必定要在第一個時間向交通局通報，交通局也有重大事件的通報機制，台中客運的確有通報，但通報內容不詳實，要求台中客運在3天之內提出檢討報告。

台中客運協理陳旗清說，對公車安全門彈開，造成女高中生飛出車外，經調查是公車的安全門手把扳開，可能是卡榫未密合，在客運轉彎時因離心力大，造成安全門扳手扳開，針對客運所有公車統一檢查，也向家長與受傷的女高中生道歉，會負起後續全部賠償責任。