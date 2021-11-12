聯手搶攻眼球經濟，台灣大哥大今日推出獨家Disney＋驚奇夢幻資費方案，開賣半個小時就湧入6000戶訂閱，台灣大總經理林之晨今日表示，美國家庭平均一戶訂閱3.7個OTT服務，台灣家戶現在只有1.7個，成長空間還很大，「除了訂Disney＋，還可以再加訂個myVideo」，也不擔心會影響到自家的凱擘大寬頻。

台灣大聯手Disney＋推出五大方案，不論是新申辦或續約，或是既有用戶加掛看Disney＋，都可享有貼心帳單減免優惠，其中申辦Disney＋台灣大哥大「好速成双」方案，合約期間最高可省將近6萬元，選擇申辦門號的「門號總動員」方案，合約期間電信帳單省下近6500元，最高回饋更可超過2萬momo幣。

林之晨表示，台灣大在轉型科技電信公司的路上，屢屢與世界級夥伴合作，把全球優質的生活體驗，用輕鬆無負擔的方式，帶進台灣用戶的食衣住行育樂當中。台灣大擁有超過700萬行動用戶基礎，將持續優化在外用5G、在家用WiFi 6「好速成双」的全方位上網服務，給所有台灣大Disney＋用戶優異的連線觀影品質，即使全家四人、使用四台裝置同時收看，也能擁有高解析、無累格的觀賞體驗。

台灣大哥大也斥資百萬，將台北威秀直營門市打造為全台首間Disney＋主題門市，即日起開放迪士尼粉絲朝聖。一進門即可看到Disney＋原創漫威主題區的強檔影集，在Disney＋夜光藍的主色調下閃亮生輝。門市還設有影音體驗區，讓影迷們可使用電視、手機、平板等多裝置，在台灣大5G網路環境下同時流暢看劇。

台灣大哥大Disney＋嘉年華將於11月20日-11月21日在華山1914文化創意產業園區熱鬧展開，邀請全台粉絲們發揮創意，穿戴具有Disney＋旗下迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰等經典品牌任意角色相關元素的服裝一起同樂；事前於官方粉絲團報名「鐵粉大挑戰」，到嘉年華現場可帶走獨家參加獎。