國際中橡(2104)旗下生技事業的「龐貝氏症」孤兒藥，與被授權人Genzyme權利金爭議仲裁取得和解，並取得1.8億美元(折合約50億元台幣)的和解金。在此利多消息下，中橡12日一開盤即跳空漲停鎖住27元。

Genzyme先是在2019年6月提出歐洲地區「龐貝氏症」孤兒藥權利金疑義，其主張歐洲地區權利金支付義務期限僅到2018年3月6日，而非原先的2021年7月10日專利權有效期間；後來又在2020年2月在美國提出疑義並提請仲裁，主張Genzyme就美國地區權利金支付義務期限僅至2021年7月10日止，也不是美國專利權有效期間屆滿2023年2月26日。

在生技事業群受到被授權人Gen zyme提出歐洲權利金疑義影響，國際中橡因此從2020年起不再認列歐洲區權利金營收。但，中橡也透過法律及各種程序應對，提出仲裁。

昨〈11〉日，國際中橡宣布，已就仲裁所涉及之歐洲地區及美國地區專利權權利金爭議，與Genzyme達成和解並簽署和解協議，Genzyme同意支付國際中橡及子公司Synpac等1.8億美元和解金。