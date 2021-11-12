中國工程院院士鍾南山近日表示，從全世界來看，無論滅活新冠疫苗或信使核糖核酸（Mrna）新冠疫苗的保護作用均為約半年左右。過了半年後，產生的抗體及免疫原性都降低很多，因此打第三針是很有必要，並透露他自己也已經接種。

香港信報報導，鍾南山出席全球市長論壇全體大會時強調，中國疫苗有效，今年5月廣州出現Delta變異株，接種過疫苗的患者無有患重症。對於何時才能恢復常態，他認為，將病毒病死率控制在0.1％，複製指數控制在1至1.5，在傳播系數下降的前提下可以完全開放，但亦需全民接種疫苗、建立群體免疫，以及將社區群防群控常態化，並研制有效的藥物。

他指出，現時有兩個不利因素，首先是今輪疫情在西北散發較多，增加追蹤的難度；第二個不利因素是冬季，在北方民眾聚集得比較多。但只要中國繼續採取比較嚴格的防疫舉措，及時發現感染鏈，加強對密接者的檢測，相信還是可以較快控制，故不太擔心會出現大量傳播。