今年以來A股位於3300～3700點間大箱型整理，短期維持窄幅震盪，呈現階段性和結構性機會特性，先前大陸因類滯脹擔憂，對指數帶來壓抑，美國聯準會（Fed）減債正式落地，流動性穩健寬鬆，對市場仍持中性偏積極看法，A股結構性機會仍存，估值消化的藍籌和高景氣度的新能源，仍是資金關注的焦點，短線拉回可視為中長線佈局陸股時機。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，2021年前三季A股盈利維持高增長，全部A股及非金融盈利年增26％及40％，但受高基數、限電、疫情等多重因素影響，第三季盈利修復放緩，不過近期政策面逆週期政策密集落地，奠定經濟中期修復基礎。

中央堅決執行保供穩價舉措，其次房產稅試點落地後，也改善投資者對房地產極端風險的擔憂，加上地方政府專項債剩餘額度將爭取在11月發行完畢等，有利大陸經濟基本面加速托底。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，近期大陸政府連續出手、多管並舉落實穩價保供，大宗品價格快速回落，上游漲價壓力緩解，類滯脹恐慌正快速退去。

產業上關注政策扶持的類股，在寬貨幣、穩信用環境下，高景氣的新能源汽車產業鏈、光伏及光伏建築一體化、碳中和為主軸。近期智慧製造、消費電子行業也頗受機構重視，科技科創概念族群也可同步關注。