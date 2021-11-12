美股企業財報持續公布，根據研調機構Factset統計，至5日止S&P500成分股企業，近九成公布第三季財報，其中81％公司獲利表現優於預期，以產業別來看，健康照護、資訊科技、地產三大產業獲利優於預期的家數比重最高，分別近93％、92％及86％，預估S&P500企業整體獲利成長率達39.1％，表現不俗。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，隨聯準會（Fed）開始縮減購債靴子落地，不確定性降低，加上現階段美國經濟穩健復甦，企業獲利也已擺脫疫情陰霾而明顯好轉，股市料延續多頭態勢，後續表現仍可期待。科技業方面，基於全球科技新創浪潮不絕，包括電動車、AI、物聯網、5G應用等都是各國競相發展的重點領域，也衍生出龐大的投資商機。

特別是自去年疫情以來，雖然經濟活動因應封鎖管制措施而受到影響，但科技創新腳步並沒有因此暫停，反而是在疫情帶來的居家辦公、線上教育、影音串流等需求攀升下，更為蓬勃發展，而美國科技股也的確在雲端網路、影音串流服務、人工智能等領域扮演領頭羊角色，相關企業之成長性及獲利性仍值得期待，亦不失為投資操作上可持續關注的題材。

群益NBI生技ETF（00678）經理人林孟迪指出，除因疫情受到關注的疫苗與口服藥題材外，在人口老化趨勢不變下，對各類藥物與醫療服務的需求也持續攀升，醫療技術及器材也持續精進，對於生技醫療產業而言皆屬利多條件。企業面行業併購與IPO活動持續熱絡，也有助驅動產業發展，整體在產業基本面穩健及成長性俱佳的支持下，可望吸引資金配置，有利醫療族群表現，不妨順勢以生技ETF來介入布局。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵認為，在經濟復甦帶動房地產需求回溫，以及持續性的財政刺激下，美國房地產業前景依然樂觀，根據券商評估，近79％REITs財報，提升全年的預估獲利。後續在美國房屋供應仍然緊張下，有利於房地產活動延續火熱態勢，此外通膨走勢持續受市場關注，房地產商品向來也被視為抗通膨的資產，也可望吸引資金配置。

另隨生活科技化趨勢不變，與雲端商機、物聯網、遠距上班和教育等需求相關之特殊型REITs包括通訊電塔、資料中心、塔台等需求持續攀升，成長前景亦看好，建議不妨透過美國地產ETF來佈局，一舉網羅美國地產的多元投資契機。