光學鏡頭廠玉晶光(3406)因傳統旺季來臨，第3季稅後盈餘9.75億元，季增7.24倍，累計前3季每股盈餘為12.27元，玉晶光財報公告後，日系外資及亞系外資雖然維持玉晶光「買進」評等，但日系外資下調玉晶光2021年/2022年獲利預估15%/14%，目標價也下調至550元。

蘋果新機拉貨啟動，玉晶光第3季合併營收達59.18億元，季增1.33倍，創下單季歷史新高，營業毛利為21.57億元，季增1.81倍，單季合併毛利率為36.44%，季增6.19個百分點，年減5.86個百分點，稅後盈餘為9.75億元，季增7.24倍，單季每股盈餘為8.71元；累計前3季合併營收為110.21億元，年增0.42%，營業毛利為38.4億元，季減18.21%，合併毛利率為34.84%，年減7.94個百分點，稅後盈餘為13.73億元，年減33.25%，每股盈餘為12.27元。

由於逐漸進入淡季，玉晶光10月合併營收19.66億元，月減11.57%，年增18.87%，為歷年同月新高，累計前10月合併營收為129.8億元，年增2.83%。玉晶光表示，客戶訂單穩定，如果拉貨正常，第4季合併營運可望優於去年同期。

玉晶光積極搶進AR/VR，規畫中為主攻VR/AR新設子公司茂晶光電順利透過競拍程序取得廈門不動產，在取得廠房後，將於今年底開始動工進行廠房整改、建置無塵室等，預計最快2022年底投產。

玉晶光公布財報後，日系外資及亞系外資發布最新報告，均維持玉晶光「買進」評等，不過日系外資雖然認為未來3到5年VR/AR鏡頭將是結構性成長趨勢，而玉晶光是Meta Oculus主要鏡頭製造商，在全球VR裝置約佔70%到80%，並預期Oculus將在2022年推出高端VR，且2023F升級其主流和低成本VR設備，日系外資亦認為玉晶光可能是蘋果2022年下半年VR鏡頭主要供應商，預估VR鏡頭佔玉晶光2021年/2022年/2023年營收7%/13%/21%，而玉晶光正加速在台灣和中國大陸對VR/AR光學投資，提升公司在重點客戶中領先地位，玉晶光將是元宇宙真正的受惠者，重申「買進」評等，但將玉晶光2021年/2022年獲利下調15%/14%，以反應iPhone鏡頭價格下滑，目標價也從637元降為550元。